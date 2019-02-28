شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة تذاكر قبل الديربي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) وليد سعيد (جدة) تسببت آلية بيع تذاكر مباراة «ديربي جدة» التي تجمع الأهلي بالاتحاد، ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير تسببت آلية بيع تذاكر مباراة «ديربي جدة» التي تجمع الأهلي بالاتحاد، ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة»، غدا (الجمعة)، في أزمة كبيرة، عقب طرحها عبر موقع «Saudi Ticket»، إذ تم بيع 20 ألف تذكرة حتى مساء أمس، بسبب الانتظار لأكثر من 4 ساعات ليتمكن الشخص من إتمام عملية شراء تذكرة، ما أجبر إدارة النادي الأهلي على التدخل بفتح متجر النادي للجماهير لتمكنهم من الحصول على التذاكر. وتخشى إدارة الأهلي من عدم الإقبال على تذاكر المباراة، خاصة أن حصة النادي في لقاء الغد 70% من المدرجات، باعتبار المباراة على ملعب الأهلي، مقابل 30% لأنصار الاتحاد. ميدانيا، أغلق فوساتي تدريبات فريقه أمام وسائل الإعلام. ومن جهته، أعاد مدرب فريق الاتحاد التشيلي سييرا ابن جلدته فيلانويفا لخريطة النمور الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الديربي أمام الأهلي غدا (الجمعة)، إذ استقر المدرب سييرا على الأسلوب الفني المناسب الذي سيواجه به المنافس التقليدي في مباراة الديربي. وستشهد خريطة «الداهية» الاتحادي في لقاء الأهلي تغييرات فنية بسيطة بما يتناسب مع المباراة المرتقبة، وحرص مدرب الفريق على الانضباط الفني وتنفيذ المهمات المطلوبة، والجوانب التكتيكية من أجل تحقيق أول انتصار على ملعب الجوهرة بجدة الموسم الحالي، وحصد النقاط الـ3، إذ كان آخر فوز للنمور بجدة، إبان قيادة المدرب سييرا للعميد أمام فريق الفيصلي في نهائي كأس الملك بنتيجة (3/‏‏‏1)، وسينهي سييرا مخططاته الفنية بمران خفيف سيجري من خلاله مناورة كروية سيعمد فيها لوضع اللمسات الفنية على خريطة النمور، الأساسية للقاء الأهلي. هذا وحذر المدرب سييرا اللاعبين زياد الصحفي، وسعود عبدالحميد، وكريم الأحمدي، وسانوجو، وفيلانويفا، وفهد المولد من الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة الديربي، من أجل الاستفادة منهم في المباريات القادمة، إذ سيكون لقاء الفريق الاتحادي بعد مباراة الأهلي، ضد الفيحاء (الجمعة) الثامن من مارس القادم، على استاد الجوهرة بجدة، ضمن لقاءات الجولة الـ23 من بطولة الدوري.



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