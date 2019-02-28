شكرا لقرائتكم خبر عن النجم يسطع في المريخ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

فاز النجم الساحلي التونسي على ضيفه المريخ السوداني، في اللقاء الذي أقيم أمس على الملعب الأولمبي بمدينة سوسه التونسية، ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم.

سجل هدف النجم التونسي الوحيد في المباراة، لاعبه مرتضى بن وناس في الدقيقة 46. وسيلتقي الفريقان في لقاء الإياب على استاد أم درمان في العاصمة السودانية الخرطوم، وسيتحدد من خلاله الطرف الأول في نهائي البطولة، الذي سيقام على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، حيث سيلتقي الفائز من لقاءي الهلال والأهلي السعوديين في نصف النهائي الآخر من البطولة.