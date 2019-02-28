شكرا لقرائتكم خبر عن الحبسي يعشق الإبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

زار حارس الهلال ومنتخب عمان الوطني الكابتن علي الحبسي، القرية السعودية للإبل، في مهرجان الملك عبدالعزيز، في نسخته الثالثة، المقام في الصياهد، كما قام بجولة على القرية، وحضر عرض الهجانة السلطانية العمانية الذي يقام يومياً في القرية.

وقال الحبسي: «وجود الهجانة العمانية في المهرجان يدل على الترابط الكبير الذي يجمع السعودية بالسلطنة».

Advertisements

الحبسي عبّر عن سعادته بزيارة المهرجان. وقال إنه قطع مسافة كبيرة من أجل حضوره؛ لأنه يرتبط بتراث تربى عليه في بيئته البدوية في قريته «العينين»، حيث تنتشر رياضة الهجن كثيراً في أوساط أقاربه وأصدقائه. وأضاف الحبسي: «جزء من رسالتنا كلاعبين أن نشجع متابعينا على التمسك بتراثهم والتعرف عليه بشكل أكبر، كما أننا نستمتع بهذه الأوقات التي تبعدنا عن الضغوطات».

وامتدح الحبسي منظمي المهرجان والابتسامة التي تعلو وجوههم منذ دخوله، وأكد أن «هذا الأمر ليس بغريب على المملكة وأبنائها الذين تعودنا منهم النجاح الدائم في كافة المهرجانات التي ينظمونها».

وأخيراً لم يخف علي الحبسي إعجابه بالناقة «خزامة» التي يعرض مجسمها في متحف الإبل، إحدى فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وقال: «فوجئت بحجمها، وتستحق أن تكون في المتحف لأنها نادرة جداً».