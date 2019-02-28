شكرا لقرائتكم خبر عن جامعية تنضم لعضوية «الحجاز» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) في بادرة غير مسبوقة وأولوية للعضوية الشرفية النسائية انضمت الطالبة الجامعية بشائر أحمد آل غرسان، إلى هيئة أعضاء الشرف بنادي الحجاز، بعد أن قدمت تبرعا سخيا للنادي لدعمه في ما تبقى من الجولات الست القادمة التي تساهم في صعوده بشكل مباشر إلى مصاف دوري الأمير

في بادرة غير مسبوقة وأولوية للعضوية الشرفية النسائية انضمت الطالبة الجامعية بشائر أحمد آل غرسان، إلى هيئة أعضاء الشرف بنادي الحجاز، بعد أن قدمت تبرعا سخيا للنادي لدعمه في ما تبقى من الجولات الست القادمة التي تساهم في صعوده بشكل مباشر إلى مصاف دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، كما وعدت بمكافآت مجزية في حال تحقيق الهدف وتطلعات أعضاء الشرف وأعضاء مجلس إدارة النادي والجمهور الَمحب والداعم للكيان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعية تنضم لعضوية «الحجاز» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.