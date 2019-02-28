شكرا لقرائتكم خبر عن «يد الوحدة» في مهمة خطف أولى ثمار الموسم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

اقتربت إدارة نادي الوحدة من خطف أولى ثمار الموسم عقب تأهل فريق اليد للمباراة النهائية على كأس الأمير سلطان بن فهد، بعد تغلبهم على فريق الخليج (26/23) في نصف النهائي.

ويعول الوحداويون كثيرا على انتزاع الكأس كأول بطولة في الألعاب الجماعية تتحقق في عهد إدارة حاتم خيمي. وأبدى خيمي في تصريح إلى "الخليج 365" سعادته وهو يرى أحد فرق ناديه يقترب من كأس الأمير سلطان بن فهد، مثمنا جهود عضو مجلس الإدارة باسم خياط الذي صرف من جيبه الشيء الكثير ماديا من مكافآت وحسن استعداد في بداية الموسم من خلال إقامة معسكر واستقطاب لاعبين مميزين محليين وأجانب. وقال: «نحن اليوم كوحداويين نقترب من خطف ثمار جهد موسم كامل، وهذا الفوز سيكون محفزا للألعاب الأخرى كافة التي ما زالت في دائرة المنافسة على بطولات الموسم، كما يلزمنا بتقديم الدعم اللوجستي للألعاب التي تنافس على البطولات». فيما أشار المشرف العام على لعبة كرة اليد عضو مجلس الإدارة باسم خياط إلى أن الانتصار كان مستحقا نظرا للجهد الذي بذله الجهازان الفني والإداري ووقفة إدارة النادي برئاسة حاتم خيمي والمستوى الفني الذي قدمه اللاعبون في كل منازلات الدوري. وتابع: منذ أن استلمنا زمام الأمور في اللعبة وضعنا إستراتيجية واضحة المعالم، وهي إعادة هيبة اللعبة إلى مكانها الطبيعي منافسة على بطولات الموسم من خلال معسكر إعداد جيد وجلب لاعبين مميزين محليا وأجنبيا، ونأمل من الجميع مساندة اللاعبين في مواجهة الختام حتى نحصل على كأس الأمير سلطان. وثمن مدير الفريق عبدالله مسعود الجهود التي بذلت من إدارة النادي ومشرف اللعبة باسم خياط وجماهير الوحدة الغفيرة التي كانت لها لمسة وفاء وإخلاص في مواجهة الخليج، وقال: سنبذل كل ما نستطيع فنيا لكسب مباراة الكأس، وإهدائه إلى كل شخص وحداوي وقف خلفنا من بداية الموسم.