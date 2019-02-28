شكرا لقرائتكم أتالانتا يتعادل مع فيورنتينا ويقترب من نهائي الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنقذ المهاجم الكولومبي لويس مورييل فريقه فيورنتينا من الهزيمة أمام ضيفه أتالانتا وانتزع له تعادلا ثمينا 3 - 3 يوم الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

ورغم تعادل فيورنتينا ، قطع أتالانتا شوطا كبيرا على طريق التأهل للنهائي حيث يكفيه الفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أقل من 3 - 3 في مباراة الإياب على ملعبه يوم 24 أبريل المقبل ليتأهل إلى النهائي الذي يلتقي فيه مع الفائز من المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي والتي شهدت تعادل لاتسيو مع ميلان سلبيا في مباراة الذهاب يوم الثلاثاء على ملعب لاتسيو.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 2 - 2 حيث تقدم أتالانتا بهدفين سجلهما أليخاندرو غوميز وماريو بازاليتش في الدقيقتين 16 و18 وتعادل فيورنتينا بهدفين سجلهما فيدريكو كييزا وماركو بيناس في الدقيقتين 33 و36 .

وفي الشوط الثاني، تقدم أتالانتا بهدف سجله مارتن دي رون في الدقيقة 58 وتعادل أصحاب الأرض بهدف مورييل في الدقيقة 79.