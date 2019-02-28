بطولة المغرب: الجيش الملكي يهزم الرجاء البيضاوي في الــ"كلاسيكو"

اسماء السيد - فاز الجيش الملكي المغربي، الأربعاء، على ضيفه الرجاء البيضاوي بهدفين لواحد، في لقائهما الذي جرى على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الجولة الـ19 من البطولة الاحترافية المغربية لكرة القدم.

"الخليج 365" من الرباط: عقب هذا الفوز، ارتقى الجيش الملكي إلى المرتبة الثالثة بـ27 نقطة، فيما تجمد رصيد الرجاء البيضاوي في النقطة 28 في المرتبة الثانية، مع مقابلتين مؤجلتين.

يتصدر الوداد البيضاوي البطولة المغربية بـ42 نقطة، الشيء الذي يقوي فرصه لحصد لقب هذا الموسم.

وخاض الجيش الملكي والرجاء البيضاوي الـ"كلاسيكو"، الذي أداره الحكم المصري جهاد جريشة، برهانات متباينة، في ظل عودة الجيش الملكي إلى سكة النتائج الإيجابية تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني كارلوس ألوس فيرير، مقابل تراجع نتائج الرجاء الرياضي، محليًا وأفريقيًا، كان آخرها سقوطه المخيّب، تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي باتريس كارترون، أمام مستضيفة نهضة بركان المغربي بأربعة أهداف لهدفين لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وكان الرجاء البيضاوي سباقًا للتسجيل منذ الدقيقة الـ17 عن طريق هدافه محسن ياجور، قبل أن يعدل للجيش الملكي هيريتييلوفومبو من ضربة جزاء في الدقيقة الـ40.

طغى الاندفاع البدني والندية على جل أطوار اللقاء، الذي شهد متابعة جماهيرية لابأس بها، فقلت محاولات التسجيل. وفشل الرجاء البيضاوي في استثمار النقص العددي للجيش الملكي، بعد طرد لاعبه مراد كعواش في الدقيقة 71.

وفيما كانت المباراة في طريقها إلى نتيجة التعادل الإيجابي، تحصل الجيش الملكي على ضربة جزاء، إثر تدخل قوي لكوحالفي حق البزغودي، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ترجمها العميد برّحمة إلى ثاني أهداف فريقه.

وكاد محسن ياجور أن يعدل النتيجة للرجاء البيضاوي، في آخر أنفاس اللقاء، غير أن تدخل البورقادي حال دون ذلك.