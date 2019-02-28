الآن نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم 27-2-2019| نتيجة مباراة برشلونة ورييال مدريد اليوم في...

نتيجة مباراة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم 27-2-2019، في مباراة نارية ومثيرة، بين نادي برشلونة وريال مدريد النادي الملكي اليوم الأربعاء، حيث انتهىت أحداث الشوط الأول من المباراة النارية بين ريـال مدريد وبرشلونة اليوم، بالتعادل السلبي بين الفريقين، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الإياب بدور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب سانتياجو برنابيو نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم 27-2-2019 مباشرة ,, نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد لحظة بلحظة مباشر,, نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم ,, نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد الآن,, نتيجة مباراة برشلونة اليوم ,, نتيجة مباراة برشلونة الآن ,, نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر ,, نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد.

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم 27-2-2019

واستحوذ فريق برشلونة الإسباني على الكرة بنسبة 59%، علي مدار الشوط الاول من اللقاء بين ريال مدريد وبرشلونة الآن ويعتمد على التمريرات الكثيرة في منتصف الملعب وأمام منطقة الخطر أمام الملكي، بينما سيطر ريـال مدريد على الكرة بنسبة 41%، ويعتمدون على الكرات المرتدة والخطيرة.

وسدد فريق ريـال مدريد أربعة كرات على المرمى، منهم كرتين خطيرة في عرين الألماني تيرشيتجن، بينما لم يستطيع نجوم برشلونة أن يسددوا على المرمى كرة واحدة حتى الآن.

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نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

أهداف برشلونه في ريال مدريد

سجل الأوروجوياني لويس سواريز الهدف الأول لفريق برشلونة في مرمى نظيره ريـال مدريد، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الإياب بدور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

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أهداف برشلونه في ريال مدريد اليوم

وفي الدقيقة 70، استطاع فريق برشلونة من تسجيل الهدف الثاني عن طريق الأوروجوياني لويس سواريز، بعد تمريرة رائعة من عثمان ديمبلي.

أهداف برشلونه في ريال مدريد الآن

وحصل فريق برشلونة الإسباني على ركلة جزاء أمام ريـال مدريد، وقرر الأرجنتيني ليونيل ميسي أن يتركها إلى لويس سواريز لكي يسجل الهدف الثالث “هاتريك”، وبالفعل أحرزها الأوروجوياني.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: تيرشتيجن خط الدفاع: سيميدو ، بيكيه ، لينجليه ، ألبا خط الوسط: راكيتيتش ، بوسكيتس، روبيرتو خط الهجوم: ميسي، سواريز، ديمبلي.

بينما ضم تشكيل ريـال مدريد كل من:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

في الدفاع: سيرجيو ريجليون- رافائيل فاران- سيرجيو راموس- داني كارفاخال.

في الوسط: كاسيميرو- لوكا مودريتش- توني كروس.

في الهجوم: فينيسيوس جونيور- كريم بنزيما- لوكاس فاسكيز.

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