نتيجة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم 27-2-2019 في الدوري الانجليزي

نتيجة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم الأربعاء 27-2-2019، التى تأتى المباراة فى اطار الجولة الثامنة و العشرين للدورى الانجليزى، ليفربول يسعى لتأكيد احقيته بقمة جدول الدورى الانجليزى، و ذلك بسعيه للفوز الليلة على واتفورد للاستمرار فى المنافسة، خاصة و أن ملاحقه مانشستر سيتى يقدم عروض رائعة و استطاع الفوز على تشيلسى بنتيجة كبيرة.
نتيجة مباراة ليفربول و واتفورد
المباراة بين ليفربول ضد واتفورد لايف فى تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الامارات و سيتم نقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 4
تشكيل ليفربول
تشكيل ليفربول كالآتي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
الدفاع: أليكس أرنولد – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – أندي روبيرتسون.
الوسط: فابينيو – جيمس ميلنر – جورجينيو فينالدوم.
الهجوم: محمد صلاح – ديفوك أوريجي – ساديو ماني.
الشوط الثانى
النتيجة التى انتهى الشوط الأول 2/0 لصالح ليفربول
د 59 و لايزال ليفربول متقدم 2/0
الان هدف لصالح ليفربول فى الدقيقة 66 احرزه ديفوك اوريجي
د 80 النتيجة الأن أصبحت 4/0 لصالح ليفربول
انتهت المباراة 5/0 لصالح ليفربول