نتيجة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم 27-2-2019 في الدوري الانجليزي

نتيجة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم الأربعاء 27-2-2019، التى تأتى المباراة فى اطار الجولة الثامنة و العشرين للدورى الانجليزى، ليفربول يسعى لتأكيد احقيته بقمة جدول الدورى الانجليزى، و ذلك بسعيه للفوز الليلة على واتفورد للاستمرار فى المنافسة، خاصة و أن ملاحقه مانشستر سيتى يقدم عروض رائعة و استطاع الفوز على تشيلسى بنتيجة كبيرة.

نتيجة مباراة ليفربول و واتفورد

المباراة بين ليفربول ضد واتفورد لايف فى تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الامارات و سيتم نقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 4

تشكيل ليفربول

تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أليكس أرنولد – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – أندي روبيرتسون.

الوسط: فابينيو – جيمس ميلنر – جورجينيو فينالدوم.

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الهجوم: محمد صلاح – ديفوك أوريجي – ساديو ماني.

الشوط الثانى

النتيجة التى انتهى الشوط الأول 2/0 لصالح ليفربول

د 59 و لايزال ليفربول متقدم 2/0

الان هدف لصالح ليفربول فى الدقيقة 66 احرزه ديفوك اوريجي

د 80 النتيجة الأن أصبحت 4/0 لصالح ليفربول

انتهت المباراة 5/0 لصالح ليفربول