نتيجة مباراة ليفربول وواتفورد فى الدورى الانجليزى

مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الانجليزي، اليوم الجولة 28 من الدورى الانجليزى، يتصدر فريق ليفربول الدورى الانجليزى بفارق نقطة عن مانشستر سيتى، فقد الريدز الفريق فى الأسابيع الماضية حيث تعادل ثلاث مرات و فقد ست نقاط متتالية، بينما مانشستر سيتى ينتظر سقوط الريدز فى حالة فقدان أى نقاط حتى يعود مرة أخرى للقمة،حيث سيلتقى مانشستر سيتى اليوم مع فريق وست هام.

اليوم مباراة ليفربول ضد واتفورد

سوف تنطلق المباراة ليفربول ضد واتفورد لايف فى تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الامارات و سيتم نقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 4

تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أليكس أرنولد – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – أندي روبيرتسون.

الوسط: فابينيو – جيمس ميلنر – جورجينيو فينالدوم.

الهجوم: محمد صلاح – ديفوك أوريجي – ساديو ماني.

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الشوط الاول

بعد مرور عشر دقائق أصبحت النتيجة 1/0 لصالح ليفربول

د 22 النتيجة 2/0 لصالح ليفربول بهدف ثانى لمانى

انتهى الشوط الاول بالنتيجة 2/0

الشوط الثانى من المباراة و النتيجة 2/0 لصالح ليفربول

فى الدقيقة 66 احرز ديفوك اوريجي لاعب الريدز احراز الهدف الثالث

د 80 من المباراة و النتيجة 4/0 حيث استطاع فان دايك احراز الهدف الرابع

انتهت المباراة 5/0 لصالح ليفربول