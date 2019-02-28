النشرة الرياضية.. تحديد موعد مباراة النيجر ومصر.. واستقالة جديدة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأحداث الرياضية، ليوم الأربعاء 27 فبراير.

قبل مواجهة الأهلي.. أحداث شغب تتسبب في إغلاق ملعب فيتا كلوب

قررت إدارة ملعب الشهداء في الكونغو الديمقراطية، إغلاق الملعب أمام استضافة المباريات بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة فيتا كلوب مع سانت إيلوي لوبوبو بالدوري المحلي.. للتفاصيل إضغط هنا

الإسماعيلي السبب.. مازيمبي يهدد بالانسحاب من مواجهة فيتا كلوب بدوري الكونغو

نشبت أزمة في الوسط الرياضي بالكونغو الديمقراطية بسبب رغبة الاتحاد المحلي في تأجيل مباراة مازيمبي وفيتا كلوب المقرر لها يوم 3 مارس القادم، لمدة 24 ساعة.. للتفاصيل إضغط هنا

خلفًا لتوحيد.. الأهلي يختار رئيسًا مؤقتًا لقناته

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أنه تقرر تعيين المنتج محمد العدل قائمًا بأعمال رئيس القناة الخاصة بالقلعة الحمراء لمدة ثلاثة شهور مقبلة.. للتفاصيل إضغط هنا

مصدر: محاولات لإنهاء أزمة كهربا مع الزمالك

قال مصدر بداخل نادي الزمالك، إن هناك محاولات يجريها الجهاز الفني لإقناع رئيس النادي بالعفو عن محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب الفريق الأبيض.. للتفاصيل إضغط هنا

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رسميًا.. نقل مباراة الأهلي وبتروجت من ستاد السلام لعدم جاهزيته

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، ملعب بتروسبورت لاستضافة مواجهة الأهلي مع بتروجت، في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.. للتفاصيل إضغط هنا

رسميًا.. مؤمن سليمان مديرًا فنيًا للنجوم خلفًا لأحمد سامي

أعلنت إدارة نادي نجوم اف سي عن تعيين مؤمن سليمان مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لأحمد سامي.. للتفاصيل إضغط هنا

الكاف يحدد موعد مباراة مصر والنيجر في تصفيات أفريقيا

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من نظيره الأفريقي حدد خلاله موعد مباراة منتخب مصر مع النيجر في التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم أفريقيا.. للتفاصيل إضغط هنا

بمشاركة صلاح.. ليفربول يؤمن فارق النقطة مع مان سيتي

فاز فريق ليفربول بخماسية نظيفة على حساب نظيره واتفورد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري.. للتفاصيل إضغط هنا

برشلونة يكتسح ريال مدريد بثلاثية ويتأهل لنهائي الكأس

تأهل برشلونة لنهائي كأس ملك إسبانيا، بعد تحقيقه فوزًا عريضا على حساب ريال مدريد بثلاثية نظيفة، في إياب الدور نصف النهائي من الكأس.. للتفاصيل إضغط هنا