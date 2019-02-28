بالفيديو.. ملخص لمسات صلاح أمام واتفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
نجح ليفربول في الفوز على حساب واتفورد، بخماسية نظيفة، في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.
أحرز أهداف ليفربول ماني "هدفين"، وأوريجي، وفان دايك "هدفين"، ليواصل تصدر الدوري الانجليزي بـ69 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.
لعب صلاح الـ90 دقيقة، وحرمته العارضة من إحراز هدف ضمن حفل أهداف الريدز.
ولم ينجح صلاح (17 هدفا) في إحراز هدف اليوم، ليفقد صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، لصالح أجويرو (18 هدفا).
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