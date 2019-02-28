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أهداف اليوم.. خماسية لليفربول وأرسنال.. وثلاثية برشلونة بالكلاسيكو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا بأبرز الأهداف التي سجلت يوم الأربعاء. ثنائية في مرمى توتنهام

ثلاثية يونايتد بمرمى كريستال بالاس

ثلاثية بمرمى

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خماسية أرسنال بمرمى بورنموث

خماسية بمرمى واتفورد

هدف السيتي بمرمى ويستهام

هدف النجم الساحلي أمام المريخ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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