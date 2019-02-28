محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا بأبرز الأهداف التي سجلت يوم الأربعاء. ثنائية تشيلسي في مرمى توتنهام ثلاثية يونايتد بمرمى كريستال بالاس ثلاثية برشلونة بمرمى ريال مدريد Advertisements خماسية أرسنال بمرمى بورنموث خماسية ليفربول بمرمى واتفورد هدف السيتي بمرمى ويستهام هدف النجم الساحلي أمام المريخ

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف اليوم.. خماسية لليفربول وأرسنال.. وثلاثية برشلونة بالكلاسيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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