بعد اكتساح ريال مدريد.. برشلونة يمدد رقمه القياسي في كأس إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد- (د ب أ):

مدد برشلونة الرقم القياسي لعدد مرات المشاركة المتتالية في المباريات النهائية ببطولة كأس ملك إسبانيا حيث حجز الفريق مكانه في نهائي المسابقة هذا الموسم ليكون الموسم السادس على التوالي الذي يخوض فيه برشلونة النهائي منذ عام 2014 .

وتغلب برشلونة على منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد في عقر داره 3 / صفر مساء الأربعاء بإياب الدور قبل النهائي للبطولة ليحجز الفريق مكانه في نهائي البطولة بالفوز 4 / 1 في مجموع المباراتين بعدما تعادل الفريقان 1 / 1 ذهابا على ملعب "كامب نو" ببرشلونة.

وأصبح برشلونة على بعد خطوة واحدة من الدفاع عن لقبه في المسابقة ورفع كأس البطولة للموسم الخامس على التوالي إذا حقق الفوز في النهائي على الفائز من المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي بين بلنسية وريال بيتيس.

وكانت آخر هزيمة لبرشلونة في نهائي المسابقة عندما سقط أمام الريال 1 / 2 على استاد "ميستايا" في بلنسية وذلك في موسم 2014 / 2015 بفضل هدف قاتل أحرزه الويلزي جاريث بيل.

ومنذ ذلك الحين، أحكم برشلونة قبضته على لقب البطولة وكانت أبرز هذه الألقاب في الموسم الماضي عندما سحق أشبيلية 5 / صفر في النهائي.

وشهدت هذه المباراة وداع اللاعب أندريس إنييستا لفريق برشلونة بعد سنوات طويلة ومسيرة حافلة بالإنجازات مع الفريق.

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كما كانت المباراة من أكثر المباريات الخالدة في الذاكر لبرشلونة تحت قيادة مديره الفني الحالي إيرنستو فالفيردي.

ولم يسبق لأي فريق أن خاض نهائي كأس ملك إسبانيا ست مرات متتالية حيث كان أكبر عدد من المباريات النهائية المتتالية لأي فريق هو أربع مباريات وهو ما تحقق ثلاث مرات سابقة.

وكان أول الفرق الذي حققت هذا هو ريال مدريد في مطلع القرن الماضي حيث خاض النهائي في 1905 و1906 و1907 و1908 وتوج باللقب فيها جميعا كما كرر أتلتيك بلباو هذا في الأربعينيات من القرن الماضي وخسر نهائي 1942 ثم فاز بالنهائي في 1943 و1944 و1945 .

وكانت المرة الثالثة من نصيب برشلونة الذي بلغ النهائي أربع مرات متتالية في الخمسينيات من القرن الماضي وتوج باللقب في 1951 و1952 و1953 وخسر النهائي في 1954 .

وفي العقد الحالي، وصل برشلونة للنهائي في آخر ستة مواسم تحت قيادة ثلاثة مدربين مختلفين هم خيراردو مارتينو ولويس إنريكي وإيرنستو فالفيردي.

ويستحوذ برشلونة على الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا برصيد 30 لقبا مقابل 23 لقبا لأتلتيك بلباو آخرها في 1984 و19 لقبا للريال.