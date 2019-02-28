محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
اقتحم السنغالي ساديو ماني، مهاجم نادي ليفربول، صراع هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي، بثنائية في واتفورد.
وسجل ماني الهدف الأول لليفربول في شباك واتفورد بضربة رأس رائعة في الدقيقة 9 من أحداث المباراة، وعاد ليسجل الهدف الثاني بـ"كعب" رائع في الدقيقة 20.
ورفع ماني رصيده التهديفي هذا الموسم ليصل للرقم 14، ليدخل بقوة في صراع التنافس على لقب هدافي البريميرليج لموسم 2018/2019.
وتصدر أجويرو صدارة الترتيب بعدما أحرز هدفا لمانشستر سيتي في شباك ويست هام من ركلة جزاء، ليرفع رصيده لـ18 هدفا، متفوقا على محمد صلاح صاحب الـ17 هدف.
ورفع الجابوني أوباميانج هو الأخر رصيده للهدف رقم 16 لينفرد بالمركز الثالث، بالهدف الذي أحرزه في شباك بورنموث، ليتراجع هاري كين للمركز الرابع برصيد 15 هدفا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أجويرو يُعيد صلاح للوصافة.. ودخول ماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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