برشلونة يكتسح ريال مدريد بثلاثية ويتأهل لنهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

تأهل برشلونة لنهائي كأس ملك إسبانيا، بعد تحقيقه فوزًا عريضا على حساب ريال مدريد بثلاثية نظيفة، في إياب الدور نصف النهائي من الكأس.

أحرز أهداف برشلونة "سواريز" هدفين، وفاران هدفا بالخطأ في مرماه.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في كامب نو انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبدأ سانتياجو سولاري المدير الفني للملكي بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: كيلور نافاس - الدفاع: كارفاخال، وفاران، وراموس، وريجيلون - الوسط: كاسيميرو، وكروس، ومودريتش - الهجوم: فينيسيوس جونيور، ولوكاس فاسكيز، وبنزيمة

فيما بدأ ارنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: تير شتيجين- الدفاع: سيميدو، ولينجليه، وبيكيه، وخوردي ألبا - الوسط: بوسكيتس، وراكيتيتش، وسيرجي روبيرتو - الهجوم: ميسي، وديمبلي، ولويس سواريز.

تفاصيل المباراة:

في الدقيقة السابعة، لعب ألبا كرة عرضية حولها روبرتو داخل الـ6 ياردات ولكن دفاع الريال أبعدها في الوقت المناسب.

وانطلق فاسكيز في الدقيقة الـ11 ومرر عرضية اصطدمت بالدفاع وتحولت لركنية، وسط اعتراضات من لاعبي برشلونة لعدم تجاوز الكرة خط المرمى.

وسقط فينسيوس داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 14 بعد عرقلة من سيميدو، ولكن لم يحتسبها حكم المباراة بعد العودة لحكم الفيديو.

ومر بعدها بنزيمة ليمرر الكرة لفينسيوس على حدود منطقة الجزاء ولكنه أطاح بها أعلى العارضة.

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ومن هجمة مرتدة انطلق ديمبلي ولعب كرة عرضية لسواريز المنفرد بالمرمى، ولكن لحق بها راموس لتتحول الكرة لركنية.

وفي الدقيقة 23، مرر بنزيمة كرة عرضية تابعها الثنائي فينسيوس، وفاسكيز، بعد خطأ من ألبا في إبعاد الكرة، ولكن انتهت بالكرة بسلام على الفريق الكاتالوني.

ولعب ديمبلي كرة عرضية أرضية في الدقيقة 30، مرت من مدافعي الريال ونافاس، دون أن يتابعها مهاجمو برشلونة.

وكاد الريال أن يتقدم في الدقيقة 36، بعد انفراد فينسيوس بالحارس، بعد خطأ من بيكيه، ولكن نجح لينجليه في التصدى لها، قبل أن تعود لبنزيمة، الذي سدد الكرة ولكن تألق شتيجن ليبعد الكرة لركنية.

سقط فاسكيز في كرة مشتركة قبل أن يتم إسعافه، لتستمر الدقائق الأخيرة بالشوط الأول على نفس النتيجة، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، في الدقيقة 48، لعب فاسكيز كرة من ضربة ثابتة، حولها بنزيمة رأسية مرت بجوار القائم بقليل.

وأحرز سواريز أول أهداف برشلونة في الدقيقة 50، بعدما سدد كرة قوية مستغلا تمريرة ديمبلي داخل منطقة الجزاء، ليتقدم الفريق الكاتالوني.

حاول ريال مدريد، الضغط لإدراك التعادل، حتى حلت الدقيقة 69، والتي أعلنت عن الهدف الثاني، بعد انطلاق ديمبلي من الجانب الأيمن، ولعب عرضية تابعها سواريز ولكن فاران أخطأ ووضعها في مرماه بالخطأ.

ونجح سواريز في الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 73، ليسددها في المرمى بطريقة رائعة، مضيفا الهدف الثالث.

واستمرت الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بتأهل الفريق الكاتالوني.