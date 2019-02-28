الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يواصل مطاردة المتصدر

على ملعب الاتحاد، أفلت مانشستر سيتي من فخ ضيفه ويستهام يونايتد، بعدما تغلب عليه 1-0، ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد ويستهام عند 36 نقطة في المركز العاشر.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى نجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة إلى 18 هدفاً، ويتربع على صدارة قائمة هدافي البطولة، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف ليفربول.

ونجح تشيلسي في مصالحة جماهيره عقب خسارته لقب بطولة كأس رابطة المحترفين يوم الأحد الماضي بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي، وذلك بعدما حقق فوزاً ثميناً ومستحقاً 2-0 على ضيفه توتنهام هوتسبير.

وارتفع رصيد تشيلسي، الذي حقق فوزه الثاني خلال مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، إلى 53 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد توتنهام، الذي تلقى خسارته الثامنة في المسابقة هذا الموسم، عند 60 نقطة في المركز الثالث.