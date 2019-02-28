الدوري الإنجليزي: آرسنال يكتسح بورنموث بخماسية ويواصل صحوته

واصل آرسنال صحوته في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه الكبير 5-1 على ضيفه بورنموث اليوم الأربعاء في الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز ساوثهامبتون على فولهام 2-0.
وارتفع رصيد آرسنال، الذي حقق فوزه الخامس في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، إلى 56 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد بورنموث، الذي تلقى خسارته الثالثة في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالمسابقة، عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.
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