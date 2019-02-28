بارتوميو يوجه رسالة للاعبي برشلونة بعد ثلاثية ريال مدريد

حرص خوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة على توجيه رسالة للاعبي البلوجرانا، بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق على ريال مدريد، واقتناص بطاقة التأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وكتب بارتوميو على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "من سانتياجو برنابيو إلى نهائي كأس ملك إسبانيا".

وأضاف: "المباراة النهائية السادسة على

التوالي لفريق يواصل الكفاح والقتال من أجل جميع تحقيق كل الألقاب تهانينا".

وحسم فريق برشلونة تأهله إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد أن أطاح بغريمه ريال مدريد بثلاثية دون رد، في الكلاسيكو الذي جمع بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب استاد سانتياجو

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برنابيو، معقل الملكي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الكأس.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين برشلونة وريال مدريد على ملعب استاد كامب نو معقل البلوجرانا، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ليتأهل برشلونة بنتيجة 4-1، في مباراة سجل فيها الأوروجواياني لويس سواريز هدفين، وأضاف الفرنسي فاران الثالث بالخطأ في مرماه.

وينتظر برشلونة الفائز من طرفي نصف النهائي الأخر بين فالنسيا وريال بيتيس، على أن تكون المباراة النهائية على ملعب بينتو فيامارين.