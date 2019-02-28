استمرار عقدة ميسي في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بكأس إسبانيا

تتواصل عقدة الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة في مباراة الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد، حيث لم يسجل البرغوث في مواجهة الفريقين بالكأس حتى الآن.

والتقى برشلونة بغريمه ريال مدريد في 8 مواجهات في بطولة كأس ملك إسبانيا، إلا ان ليونيل ميسي لم يسجل في الميرنجي في أي واحدة من المواجهات التي جمعتهما في الكأس.

وكان ميسي قريبًا من التسجيل في كلاسيكو الليلة، بعد أن حصل لويس سواريز على ركلة جزاء لفريق برشلونة، وتركها ميسي للأوروجواياني، ليضيف هدفه الثاني في اللقاء والثالث للبلوجرانا.

وحسم فريق برشلونة تأهله إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد أن اطاح بغريمه ريال مدريد بثلاثية دون رد، في الكلاسيكو الذي جمع بينهما مساء أمس الأربعاء،

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على ملعب استاد سانتياجو بيرنابيو، معقل الملكي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الكأس.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين برشلونة وريال مدريد على ملعب استاد كامب نو معقل البلوجرانا، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ليتأهل برشلونة بنتيجة 4-1، في مباراة سجل فيها الأوروجواياني لويس سواريز هدفين، وأضاف الفرنسي فاران الثالث بالخطأ في مرماه.

وينتظر برشلونة الفائز من طرفي نصف النهائي الأخر بين فالنسيا وريال بيتيس، على أن تكون المباراة النهائية على ملعب بينتو فيامارين.