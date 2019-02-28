أعرب ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه علي مضيفه ريل مدريد بثلاثية، في مباراة اياب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا . وقال فالفيردي عقب نهاية اللقاء : " صحيح اننا انتصرنا علي انتصرنا علي ريال مدريد في مباراة اليوم، لكن هذا لا يعني اننا فزنا بالبطولة، مازال علينا ان نفوز بالكأس " . وأضاف: " الفوز في مباراة اليوم، لا يعني اننا حسمنا مباراة الكلاسيكو المقبلة في الدوري، هي مباراة منفصلة في بطولة مختلفة " . واشاد فالفيردي بنجمه الارجنتيني ليونيل ميسي قائلاً : " ميسي لاعب عظيم بكل تأكيد، كذلك لدينا لويس سواريز الذي احتجنا اليه اليوم ونجح في تسجيل اهداف رائعة في المباراة " .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب برشلونة: انتصرنا علي ريال مدريد.. لكننا لم نفز بلقب الكأس حتي الان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.