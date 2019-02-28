أول تعليق من سواريز على تأهل برشلونة للنهائي بعد إقصاء ريال مدريد

علق الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة على الفوز الكبير الذي حققه البلوجرانا على غريمه ريال مدريد في الكلاسيكو الناري، وتأهلهم إلى المباراة النهائية من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وقال سواريز الذي سجل هدفين لبرشلونة في الكلاسيكو، في تصريحات لقناة "بي إن سبورت" عقب انتهاء القاء مباشرة، "كانت مباراة رائعة ومتكاملة، كما نود أن نقدم مباراة مثل هذه وأيضًا تحقيق الأهداف من الفرص التي حققناها وأعتقد أن الهدف الثاني سجله فاران".

وأضاف البيستوليرو: "أعتقد أن برشلونة لديه أفضل لاعبين في العالم ونحن فريق عندما تأتني هذه المباريات ندخل بتركيز عندما

يكون ليو في يومه هو يساعدنا دائمًا".

وواصل مهاجم برشلونة: "كنا نعلم أننا إذا أحرزنا هدفًا، سنتمكن من الحصول على مساحات أكبر".

وواصل: "كأس الملك لا نعطيها قيمتها المستحقة ولكن آخر 5 أو 6 سنوات وصلنا للنهائي عدة مرات وكنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة أمام ريال مدريد لأننا أتينا بنتيجة سلبية ولكننا وصلنا للنهائي".

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وعن مباراة الكلاسيكو التالية يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني، علق سواريز قائلا: "مباريات الليجا صعبة للغاية وعلينا أن نستعد جيدًا، مع

الأخذ في الاعتبار أنه ليس هناك وقت للاستشفاء بعد مباراة قوية أمام خصم قوي".

وحسم فريق برشلونة تأهله إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد أن اطاح بغريمه ريال مدريد بثلاثية دون رد، في الكلاسيكو الذي جمع بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب استاد سانتياجو بيرنابيو، معقل الملكي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الكأس.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين برشلونة وريال مدريد على ملعب استاد كامب نو معقل البلوجرانا، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ليتأهل برشلونة بنتيجة 4-1، في مباراة سجل فيها الأوروجواياني لويس سواريز هدفين، وأضاف الفرنسي فاران الثالث بالخطأ في مرماه.

وينتظر برشلونة الفائز من طرفي نصف النهائي الأخر بين فالنسيا وريال بيتيس، على أن تكون المباراة النهائية على ملعب بينتو فيامارين.