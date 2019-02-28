بالفيديو.. الجدار تيرشتيجن كلمة السر في تفوق برشلونة علي ريال مدريد

حقق فريق برشلونة فوزاً كبيراً علي نظيره ريال مدريد بثلاثية نظيفة في مباراة الكلاسيكو لحساب اياب الدور نصف النهائي لكأس ملك اسبانيا ليتأهل الفريق الكتالوني للمرة السادسة علي التوالي لنهائي البطولة .

وبعيداً عن تالق الاورجوياني لويس سواريز الذي سجل هدفين لفريقه في اللقاء، فقد قدم الالماني مارك

تير شتيجن حارس مرمي برشلونة اداءاً استثنائياً علي ارضية ملعب سانتياجو برنابيو .

ونجح تير شتيجن في الحفاظ علي سباكه نظيفة امام طوفان الهجمات من جانب اصحاب الارض الذين كانوا الاكثر سيطرة علي ملعب اللقاء والاكثر خلقاً للفرص

وسيطر تير شتيجن تماماص علي منطقة جزاءه بتحركاته المميزة، كما تصدي لامثر من فرصة خطيرة خاصة انفرادي فينسيوس جونيور وكريم بنزيمة في الشوط الاول قبل ان يتألق في لقطة المباراة بالتصدي لرأسية اسينسيو في الدقيقة 61 ليمنع الميرينجي من ادراك هدف التعادل .

يذكر ان تير شتيجن كان قد انضم لبرشلونة قادماً من بروسيا مونشنجلادباخ الالماني مقابل 12 مليون يورو فقط .

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