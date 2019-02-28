شاهد.. ملخص وأهداف كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في كأس إسبانيا

حسم فريق برشلونة تأهله إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد أن اطاح بغريمه ريال مدريد بثلاثية دون رد، في الكلاسيكو الذي جمع بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب استاد سانتياجو بيرنابيو، معقل الملكي،ضمن منافسات إياب نصف نهائي الكأس.
وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين برشلونة وريال مدريد على ملعب استاد كامب نو معقل البلوجرانا، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل
ليتأهل برشلونة بنتيجة 4-1، في مباراة سجل فيها الأوروجواياني لويس سواريز هدفين، وأضاف الفرنسي فاران الثالث بالخطأ في مرماه.
وينتظر برشلونة الفائز من طرفي نصف النهائي الأخر بين فالنسيا وريال بيتيس، على أن تكون المباراة النهائية على ملعب بينتو فيامارين.
شاهد أهداف كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة
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