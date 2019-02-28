نجم ريال مدريد : سبب واحد اسقطنا أمام برشلونة في الكلاسيكو

أكد ايميليو بوتراجينيو نجم ريال مدريد السابق ومدير العلاقات المؤسسية بالنادي، ان ريال مدريد كان الفريق الافضل في مباراته أمام برشلونة والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة في اياب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا .

وقال بوتراجينيو : " لقد كنا متفوقين في كل شئ علي ارض الملعب ، لكن فاعلية برشلونة في انهاء الهجمات حسمت الامر في النهاية " .

وأضاف : " لقد استفاد برشلونة من الفرص القليلة التي

اتيحت له ونجحوا في ترجمتها الي اهداف علي عكس لاعبي الريال " .

واشاد بورتاجينيو بالبرازيلي فينسيوس جونيور قائلاً : " لقد قدم مباراة مميزة من غير المعتاد ان يصنع طفل في الثامنةعشر من عمره خطورة في كل مرة يتسلم فيها المرة امام فريق كبرشلونة " .