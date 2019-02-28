أجويرو يخطف صدارة هدافي الدوري الإنجليزي من محمد صلاح

خطف الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي، صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، من المصري محمد صلاح بعد أن سجل هدف فوز السيتي، في شباك وست هام يونايتد.

ونجح فريق مانشستر سيتي في اقتناص فوز صعب أمام وست هام يونايتد، بهدف دون رد، في المباراة

التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج".

حيث سجل سيرجيو أجويرو هدف السيتي في الدقيقة 59، من ركلة جزاء، ليرتقي للمركز الأول

في صدارة ترتيب هدافي البريمييرليج هذا الموسم، برصيد 18 هدفا، متفوقًا على نجمنا المصري محمد صلاح، صاحب الـ17 هدفا، وفي المركز الثالث الجابوني بيير أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 16 هدفا.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 68 نقطة في وصافة ترتيب البريمييرليج بفارق نقطة واحدة عن ليفربول المتصدر، بينما توقف رصيد وست هام عند 36 نقطة في المركز العاشر.