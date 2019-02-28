مانشستر سيتي يقتنص فوزًا صعبًا من وست هام ليطارد ليفربول على الصدارة

نجح فريق مانشستر سيتي في اقتناص فوز صعب أمام وست هام يونايتد، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وحاول لاعبو مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، في الشوط الأول، اختراق دفاعات وست

هام يوناتيد، للوصول إلى شباك الفريق المنافس، وتسجيل هدف التقدم، لكن المحاولات لم تحقق الهدف، لينتهي نصف اللقاء بتعادل سلبي.

وفي الشوط الثاني سجل سيرجيو أجويرو هدف السيتي في الدقيقة 59، من ركلة جزاء، ليرتقي للمركز الأول في صدارة ترتيب هدافي البريمييرليج

هذا الموسم، برصيد 18 هدفا، متفوقًا على نجمنا المصري محمد صلاح، صاحب الـ17 هدف.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 68 نقطة في وصافة ترتيب البريمييرليج بفارق نقطة واحدة عن ليفربول المتصدر، بينما توقف رصيد وست هام عند 36 نقطة في المركز العاشر.

ويسعى نادي مانشستر سيتي لمواصلة مطاردة ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة عن السيتي، حيث نجح الريدز في اكتساح واتفورد بخماسية دون رد، في نفس الجولة.