شاهد.. تشيلسي يخطف فوزاً مستخقاً بهدفين أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

حقق فريق تشيلسي فوزاً هاماً على نظيره توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة 28 للدوري الإنجليزي الممتاز .
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث تقاسم الفريقين السيطرة على مجريات اللعب دون أن ينجحا في تشكيلخطورة كبيرة في ظل التنظيم الجماعي الجيد من المديرين الفنيين، باستثناء تسديد وينكس مدافع السبيرو التي ارتدت من عارضة أصحاب الأرض .
وفي الشوط الثاني نجح تشيلسي في تسجيل هدف التقدم مبكراً في الدقيقة 57
سيطر توتنهام بعد الهدف على مجريات اللعب في محاولة لإدراك التعادل دون جدوى حتى الدقيقة 84 عندما سجل تريبيير الظهير الأيمن للفريق بالخطأ في مرماه بعد سوء تفاهم مع الحارس الذي تحرك بعيدا عن مرماه لتصبح النتيجة 2-0 لتشيلسي .
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