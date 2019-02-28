تشيلسي ينفض عن نفسه غبار المشاكل بتخطي توتنهام

حقق تشيلسي فوزا صعبا على ضيفه توتنهام، بهدفين نظيفين مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.



وأحرز بيدرو رودريجيز (57) وكيران تيريبير (84 بالخطأ في مرماه) هدفي المباراة.



وبهذه النتيجة يرفع تشيلسي رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 60 نقطة، ليبتعد عن المتصدر ليفربول بفارق 9 نقاط.



وأجرى مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري 4 تبديلات على تشكيلته الأساسية التي خسرت بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الربطة، فشارك الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو بدلا من الإسباني كيبا أريزابالاجا بقرار من المدرب بسبب المشكلة التي أحدثها الأخير أمام سيتي، ولعب كل من ماركوس ألونسو وماتيو كوفاسيتش وجونزالو هيجواين مكان إيمرسون وروس باركلي وويليان.



في الجهة المقابلة، غاب عن صفوف توتنهام مدافعه البلجيكي يان فيرتونجن بسبب الإصابة، فشارك بدلا منه الكولومبي دافينسون سانشيز، كما استعاد الظهيران كيران تيريبير وبن ديفيس مكانيهما على حساب داني روز وسيرج أورييه.



واحتسب الحكم ركلة حرة لتشيلسي في الدقيقة الخامسة نفذها ألونسو في الحائط، وبعدها بدقيقة حرم القائم صاحب الأرض من افتتاح التسجيل بعد تسديدة من حافة المنطقة لهيجواين.



وواصل تشيلسي سيطرته دون أن يشكل خطورة فعلية حتى الدقيقة 19، عندما استغل الفريق الأزرق تمريرة عشوائية من حارس توتنهام هوجو لوريس، ليضع إيدين هازارد الكرة أمام هيجواين الذي سدد بيسراه بعيدا عن المرمى.



وأبعد كاباييرو خطر ركلة حرة نفذها نجم توتنهام كريستيان إريكسن أمام المرمى في الدقيقة 28، ومرر كوفاسيتش الكرة إلى زميله الفرنسي نجولو كانتي الذي بدوره سدد بعيدا عن المرمى.



وقبل نهاية الشوط الأول بـ3 دقائق، اخترق هداف توتنهام هاري كين من الناحية اليسرى واجتاز مدافعين اثنين قبل التسديد، لكن قائد تشيلسي سيزار أزبيليكويتا تصدى لمحاولته، وبعدها بدقيقتين أطلق هاري وينكس كرة صاروخية ارتدت من عارضة تشيلسي.



وبقيت الهيمنة متبادلة مع بداية الشوط الثاني، حتى الدقيقة 57، عندما انسل بيدرو من الناحية اليمنى، وراوغ ألديرفيريلد بمهارة قبل أن يسدد بيسراه من بين قدمي الحارس لوريس إلى داخل الشباك، معانا تقدم تشيلسي بهدف نظيف.



وبعد تسديدة طائشة من إريكسن بعيدة عن مرمى تشيلسي، أجرى الأخير تبديله الأول بإشراك ويليان مكان هازارد، ثم أحدثت عرضية من بن ديفيس دربكة أمام مرمى تشيلسي بعدما فشل كل من إري لاميلا وكين في متابعتها، ونفذ تريبير ركلة ركنية تابعها ألديرفيريلد بجانب المرمى في الدقيقة 67.



وأجرى توتنهام تبديلين هجوميين دخل من خلالهما كل من فرناندو يورينتي ولوكاس مورا، وسدد ألديرفيريلد كرة قوية بجانب القائم في الدقيقة 83، قبل أن يرتكب تريبير هفوة قاتلة في الدقيقة 84، عندما أراد إرجاع الكرة إلى الحارس لوريس، لكنها أساء تقدير الموقف ليضعها بلمسة مهاجم في الشباك.



المصدر: موقع كورة