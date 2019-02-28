مانشستر سيتي يطارد ليفربول على الصدارة بإسقاط وست هام

فاز مانشستر سيتي على ضيفه وست هام يونايتد، بهدف دون مقابل، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



سجل سيرجيو أجويرو، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59، من ركلة جزاء.



وارتفع رصيد السيتي إلى 68 نقطة في المركز الثاني، خلف المتصدر ليفربول، صاحب الـ69 نقطة، فيما تجمد رصيد الهامرز عند 36 نقطة بالمركز العاشر.



اعتمد جوارديولا، مدرب السيتي، على طريقة "4-3-3"، ولعب زينشينكو كظهير أيسر، في حين تواجد دانيلو بالجهة اليمنى بجانب كومباني وأوتاميندي كقلبي الدفاع، أمامهم الثلاثي ديفيد سيلفا، جوندوجان ودي بروين، فيما لعب ساني ومحرز في الجناحين الأيسر والأيمن، وأجويرو مهاجم صريح.



ركز السيتي هجماته من الناحية اليسرى في ظل تواجد الواعد زينشينكو وأمامه ساني، فيما لم يظهر محرز بمستواه المعهود ما أثر على الناحية اليمنى، خاصة مع التزام دانيلو الدفاعي وعدم تقدمه كثيرًا.



دخل مانشستر سيتي في المباراة سريعًا، فسدد دي بروين تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من اللقاء، مرت بجوار القائم الأيمن لفابيانسكي.



وهدد السيتي مرمى وست هام في الدقيقة 4، بعد عدة تمريرات انتهت بوصول الكرة إلى دي بروين، الذي قدم عرضية أرضية مميزة من الناحية اليمنى، سددها ديفيد سيلفا في القائم الأيمن لفابيانسكي.



واستمرت سيطرة واستحواذ أصحاب الأرض على المباراة، وسط غياب تام لوست هام، الذي اعتمد على الدفاع فقط، ومحاولة اللعب على الهجمة المرتدة.



واقترب أجويرو من تسجيل أول أهداف اللقاء بالدقيقة 26، بعد عرضية ديفيد سيلفا من الناحية اليسرى، قابلها سيرجيو بتسديدة يسارية، لترتطم بمدافع وست هام وتمر بجوار القائم إلى ركنية.



ونفذ السيتي هجمة سريعة بعد محاولة وست هام للتقدم للأمام، بالدقيقة 30، لتصل إلى رياض محرز، ويتوغل لداخل المنطقة ويسدد كرة سهلة في منتصف المرمى، تصدى لها فابيانسكي بنجاح.



الدقيقة 42 من المباراة، شهدت تحضيرا جيدا من لاعبي الهامرز، بعدما استحوذوا على الكرة وسط عدة تمريرات بعرض الملعب، إلا أن الضيوف فشلوا في الوصول لمرمى إيدرسون وسط دفاع قوي من لاعبي السيتي.



وتألق إيدرسون، حارس السيتي، ومنع هدف محقق لوست هام بعد عرضية من مانويل لانزيني إلى كارول الخالي من الرقابة ليسددها في المرمى ويبعدها حارس السيتي ببراعة عن مرماه بالدقيقة 49، في أولى فرص الضيوف باللقاء.



وأجرى جوارديولا تبديلين في الدقائق 55 و57، بخروج أجنحة السيتي محرز وساني، ونزول سترلينج وبرناردو سيلفا.



وفور نزوله، حصل برناردو سيلفا على ركلة جزاء بعد عرقلة من أندرسون، حولها سيرجيو أجويرو إلى هدف أول بالدقيقة 59.



وأنقذ فريدريكس، الظهير الأيمن لوست هام، مرماه من هدف محقق، بعد تسديدة من داخل منطقة الستة ياردة من جوندوجان، أبعدها المدافع من على خط المرمى بالدقيقة 64، وعاد سترلينج بتصويبة صاروخية من على حدود المنطقة، أبعدها فابيانسكي عن مرماه.



وواصل لاعبو السيتي مسلسل إهدار الفرص، فبعد تمريرة طولية من دي بروين إلى برناندو سيلفا في اليمين، ليمررها إلى أجويرو الذي ترك الكرة لتمر إلى سترلينج القادم من الخلف، ويسددها بجوار المرمى في أخطر فرص الشوط الثاني بالدقيقة 77.



المصدر: موقع كورة