ليفربول يسحق واتفورد بخماسية ويحافظ على صدارته للدوري الإنجليزي

استطاع ليفربول أن يعود إلى طريق الانتصارات وذلك بعد الفوز على واتفورد بخمسة أهداف نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.



أحرز أهداف ليفربول كلًا من ساديو ماني هدفين، وهدف لكل من أوريجي وفان ديك هدفين في الدقائق، 9 و20 و66 و80 و83، ليرتفع رصيد ليفربول إلى 69 نقطة في صدارة الجدول، بينما توقف رصيد واتفورد عند 40 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.



أول تهديد كان لليفربول في الدقيقة الثالثة من المباراة، عن طريق ميلنر بعد محاولة لقطع الكرة من الحارس فوستر، ولكن حارس واتفورد تمكن من الإمساك بالكرة مرة أخرى.



وفي الدقيقة التاسعة استطاع ليفربول أن يحرز الهدف الأول عن طريق ساديو ماني، وذلك بعد عرضية رائعة من الظهير الأيمن ارنولد، ليحولها ماني برأسه على يسار الحارس فوستر.



وعاد ماني ليحرز الهدف الثاني بطريقة رائعة للغاية في الدقيقة 20 من المباراة، بعد عرضية جديدة من ارنولد لماني خلف المدافعين، ليستلمها السنغالي ويحرزها بكعبه بشكل رائع في شباك واتفورد.



حاول محمد صلاح بانطلاقة من الجبهة اليمنى في الدقيقة 23، وسدد من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته خرجت بعيدة عن عارضة واتفورد.



في الدقيقة 37 كان محمد صلاح قريب من إحراز الهدف الثالث عن طريق النجم المصري محمد صلاح، وذلك بعد اختراق رائع من الجهة اليمنى ويسدد بقوة ولكنها تصطدم بالقائم الأيسر لمرمى واتفورد.



أول وأخطر كرة لواتفورد في المباراة كانت في الدقيقة الـ42 من الشوط الأول، بعد عرضية أرضية من دولوفيو من الجهة اليمنى إلى لوكاس ديني الذي سددها بجانب القائم الأيسر للحارس البرازيلي أليسون.



ليرد ليفربول في نفس الدقيقة بهجمة مرتدة رائعة، وتمريرة من أوريجي لصلاح الذي أرسل بينية رائعة إلى روبرتسون خلف المدافعين، الذي مررها إلى ماني ولكن النجم السنغالي لم يحلق بالكرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.



ومع بداية الشوط الثاني استمرت سيطرة ليفربول على المباراة، وحاول صلاح في الدقيقة 50 من المباراة بعد اختراق ومرور رائع من الجبهة اليسرى، ويسدد ولكن فوستر يخرجها لركنية.



وحاول واتفورد أن يقوم بهجمة مرتدة عن طريق دولوفيو في الدقيقة 53، ولكن فان ديك يعود بقوة ويعد الكرة لحارس مرماه أليسون.

في الدقيقة 61 حاول ليفربول بعد عدة تمريرات بين صلاح وماني وتصل في الأخير إلى أوريجي الذي حاول إرسال عرضية ولكنها ذهبت سهلة في يد الحارس فوستر.



ويظهر ساديو ماني مرة أخرى في الدقيقة 63 من المباراة، بعد عرضية من أوريجي تصل لماني داخل منطقة الجزاء، ولكنه سددها بيمناه بعيدة عن مرمى واتفورد.







وحاول فينالدوم في الدقيقة 64 من المباراة بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكنها سهلة في يد فوستر، ولكن في الدقيقة 66، تمكن ليفربول من إحراز الهدف الثالث عن طريق أوريجي، بعد استلام الكرة من الجهة اليمنى واخترق داخل منطقة الجزاء وسدد في الزاوية الضيفة في شباك واتفورد.

كانت أخطر كرة لواتفورد في الدقيقة 74، بعد تمريرة من هيوز إلى اندي جراي ويسدد كرة أرضية قوية، ولكن الحارس أليسون يتألق وينقذ مرماه من هدف محقق.



واستمر واتفورد في خطورته في الدقيقة 76، بعد تمريرة رائعة خلف المدافعين إلى المتقدم ماسينا الذي يرسلها إلى لوكاس ديني ويسددها في اتجاه المرمى، ولكن أليسون يواصل التألق ويخرجها لركنية.



وفي الدقيقة 80 قام ارنولد بصناعة الهدف الثالث له في مباراة اليوم، ولكن هذه المرة لفان دايك، من ضربة حرة ثابتة نفذها الظهير الأيمن على رأس المدافع الهولندي، معلنًا عن الهدف الرابع لليفربول.



وواصل ليفربول إحراز الأهداف، في الدقيقة 83 بعد عرضية رائعة من روبرتسون على رأس فان ديك مرة أخرى، الذي حولها بنجاح في شباك واتفورد.



واستمر ليفربول بالسيطرة على المباراة حتى انتهاء المباراة بفوز الريدز بخماسية والمحافظة على صدارة الجدول بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.



المصدر: موقع كورة