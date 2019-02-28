أرسنال يكتسح بورنموث بخماسية في الدوري الإنجليزي



اكتسح فريق أرسنال، الأربعاء، ضيفه بورنموث بخمسة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).



بهذا الفوز، ارتفع رصيد أرسنال إلى 56 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.



دخل أرسنال اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة مستغلًا عاملي الأرض والجمهور لصالحه وتمكن من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الرابعة عبر الألماني مسعود أوزيل.



بعدها أضاف الأرميني هنريك مخيتريان الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 27، قبل أن يقلص بورنموث النتيجة في الدقيقة 30 عن طريق ليس موسيت.



وازدادت الإثارة في اللقاء، ففي الوقت الذي بحث فيه بورنموث عن التعادل، أحرز أرسنال هدفه الثالث في الدقيقة 47 عن طريق الفرنسي لوران كوتشيلني.



وأضاف الغابوني بيير أوباميانغ الهدف الرابع في الدقيقة 59، ليختتم الفرنسي الكسندر لاكازيت مهرجان الأهداف في الدقيقة 78.

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