رياضة | تعليق ناري من بيكيه بعد إقصاء ريال مدريد من الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من بيكيه بعد إقصاء ريال مدريد من الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عبر جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة، عن سعادته البالغة بعد تحقيق الانتصار مجددا على نادي ريال مدريد، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في ملعب السانتياجو برنابيو.
وقال بيكيه في تصريحات صحفية : "لا أعتقد أن هناك نادي سيستطيع التاهل لنهائي الكأس لعدة مرات متتالية مثلما فعلنا، ونحن مازلنا في فبراير لكن يعطينا حافز كبير جدا أن نصل لنهاية الموسم ونحن ننافس على كل البطولات".
وأضاف بيكيه: "الفوز بالبرنابيو صعب جدا، بالطبع نحن سعيدون لأننا عدنا هنا وفزنا بنتيجة كبيرة كما تعودنا بالزيارات السابقة".