رياضة | تعليق ناري من بيكيه بعد إقصاء ريال مدريد من الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من بيكيه بعد إقصاء ريال مدريد من الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر جيرارد ‏بيكيه مدافع نادي برشلونة، عن سعادته البالغة بعد تحقيق الانتصار مجددا على نادي ريال مدريد، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في ملعب السانتياجو برنابيو.

وقال بيكيه في تصريحات صحفية : "‏لا أعتقد أن هناك نادي سيستطيع التاهل لنهائي الكأس لعدة مرات متتالية مثلما فعلنا، ‏ونحن مازلنا في فبراير لكن يعطينا حافز كبير جدا أن نصل لنهاية الموسم ونحن ننافس على كل البطولات".

وأضاف بيكيه: "‏الفوز بالبرنابيو صعب جدا، بالطبع نحن سعيدون لأننا عدنا هنا وفزنا بنتيجة كبيرة كما تعودنا بالزيارات السابقة".