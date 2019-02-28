رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 28/2/2019 والقنوات الناقلة والمعلقين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 28/2/2019 والقنوات الناقلة والمعلقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يشهد اليوم الخميس 28/2/2019 عدداً من المواجهات القوية في مختلف البطولات حول العالم لذلك نرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة والمعلقين.
كأس ملك إسبانيا:
- فالنسيا × ريال بيتيس:
اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 بصوت المعلق سوار الذهب
الدوري السعودي:
- التعاون × الاتفاق:
اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sport 1 بصوت مشاري القرني
- أحد × الفتح:
اليوم في تمام الساعة الـ6:05 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sport 2 بصوت راشد الدوسري
- النصر × الشباب:
اليوم في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sport 1 ودوري بلس 1 بصوت المعلقين عبدالله الحربي وجعفر الصليح
- الجونة × بتروجيت:
اليوم في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة
الدوري الإماراتي:
- شباب الأهلي دبي × العين:
اليوم في تمام الساعة الـ6:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 1