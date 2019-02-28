رياضة | ترتيب الدوري الانجليزي بعد نهاية الجولة الـ28.. ليفربول في المقدمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الانجليزي بعد نهاية الجولة الـ28.. ليفربول في المقدمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت مساء الأربعاء، منافسات مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، ولا يزال نادي ليفربول يتصدر جدول المسابقة برصيد 69 وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ68.

وحقق ليفربول فوزاً كبيراً على واتفورد بخماسبة نظيفة في ليلة تألق مدافعي الريدز حيثُ سجل فان ديك "هدفين" وصنع الظهير المتميز ألكسندر آرنولد 3 أهداف.

فيما فاز تشيلسي على توتنهام بهدفين نظيفين، ونجح مان سيتي في الفوز على وست هام يونايتد بهدف نظيف.

ونرصد لكم عبر "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة الثامنة والعشرين:

1- ليفربول: 69 نقطة

2- مانشستر سيتي: 68 نقطة

3- توتنهام: 60 نقطة

4- آرسنال: 56 نقطة

5- مانشستر يونايتد: 55 نقطة

6- تشيلسي: 53 نقطة

7- وولفرهامبتون: 40 نقطة

8- واتفورد: 40 نقطة

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9- إيفرتون: 36 نقطة

10- وست هام يونايتد: 36 نقطة

11- ليستر سيتي: 35 نقطة

12- بورنموث: 34 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد: 31 نقطة

14- كريستال بالاس: 30 نقطة

15- بيرنلي: 30 نقطة

16- برايتون: 27 نقطة

17- ساوثهامبتون: 27 نقطة

18- كارديف: 25 نقطة

19- فولهام: 17 نقطة

20- هدرسفيلد تاون: 14 نقطة