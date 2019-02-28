رياضة | مانشستر يونايتد يهزم كريستال بالاس بثلاثية في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يهزم كريستال بالاس بثلاثية في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي مانشستر يونايتد انتصارا صعبا، ضد فريق كريستال بالاس، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ال28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل البلجيكي روميلو لوكاكو ثنائية اليونايتد في مرمى نادي كريستال بالاس، واحرز اشلي يونج الهدف الثالث لفريقه، بينما هو وارد لاعب كريستال بالاس هدف الفريق الوحيد في مرماه دي خيا حارس مرمى مانشستر.

ورفع نادي مانشستر يونايتد رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وواصل نتائجه المميزة مع مدربه سولشاير.