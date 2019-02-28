رياضة | آرسنال يمزق شباك بورنموث بخماسية في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آرسنال يمزق شباك بورنموث بخماسية في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي آرسنال فوزاً عريضاً على بورنموث بخمسة أهداف مقابل هدف مساء اليوم الأربعاء ويأتي ذلك في إطار المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "الإمارات" بالجولة الثامنة والعشرين من الدوري الانجليزي الممتاز.

وسيطر نادي آرسنال على مجريات اللقاء حيثُ سجل مسعود أوزيل هدف أول للجانرز مبكراً بالدقيقة "4"، ثم أحرز هنريخ مخيتاريان الهدف الثاني خلال الدقيقة "27".

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وتمكن بورنموث من تسجيل هدف بالدقيقة "30" عن طريق اللاعب ليس موسيت، ودخل الجانرز الشوط الثاني من المباراة بقوة حيثُ سجلوا الهدف الثالث بقدم لوران كوشينلي بالدقيقة "47".

وأحرز الجابوني أوباميانج هدف رابع للجانرز بشباك بورنموث خلال الدقيقة "59" فيم سجل الهدف الخامس اللاعب ألكسندر لاكازيت بالدقيقة "78" من عمر اللقاء ليقضي على آمال الخصم نهائياً.

وبهذا الفوز؛ يرفع نادي آرسنال رصيده للنقطة 56 في المركز الرابع بجدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي بينما يتجمد رصيد بورنموث عند النقطة 34 في المركز الثاني عشر.