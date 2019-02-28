رياضة | مانشستر سيتي يواصل مُطاردة صدارة ليفربول بفوز صعب على وست هام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يواصل مُطاردة صدارة ليفربول بفوز صعب على وست هام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على ضيفه وست هام يونايتد، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2018-2019.

شهدت المباراة سيطرة كاملة لفريق مانشستر سيتي على مجريات اللعب وسط تراجع وتكتل دفاعي كامل لفريق وست هام، واستطاع لاعبو السيتيزين تهديد مرمي الضيوف بالعديد من الهجمات الخطيرة طوال الـ90 دقيقة.

وجاء هدف مانشستر سيتي الوحيد عبر اللاعب الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في الدقيقة 59 من ركلة جزاء.

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وفي مباراة أخري تغلب فريق ساوثهامبتون على ضيفه فولهام بهدفين دون رد، سجلهما (أوريول روميو وجيمس وارد براوس) في الدقيقتين 23، 40 من زمن اللقاء.

بتلك النتائج، يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلي 68 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول "المتصدر" برصيد 69 نقطة، بينما تجمد رصيد وست هام عند 36 نقطة بالمركز العاشر

ورفع فريق ساوثهامبتون رصيده إلي 27 نقطة وتقدم للمركز السادس عشر، بينما توقف رصيد فولهام عند 17 نقطة بالمركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب المسابقة.