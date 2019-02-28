رياضة | تشيلسي يستفيق على حساب توتنهام في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يستفيق على حساب توتنهام في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي تشيلسي في تحقيق الفوز على فريق توتنهام هوتسبير، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل بيدرو الهدف الأول للبلوز في الدقيقة 58 من الشوط الثاني، قبل أن يحرز تريبير الهدف الثاني في مرماه بالخطأ في الدقيقة 84 قبل نهاية اللقاء.

ورفع فريق تشيلسي رصيده إلى53 نقطة في المركز السادس من جدول الدوري الإنجليزي، بينما يحل توتنهام هوتسبير في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.