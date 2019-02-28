رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم 28 فبراير.. البلوجرانا يحرق مدريد ويتأهل لنهائي الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم 28 فبراير.. البلوجرانا يحرق مدريد ويتأهل لنهائي الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه الساحق على ريال مدريد، بثلاثة أهداف بيضاء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، بإياب نصف نهائي الكأس.

وفيما يلي نرصد لكم أهم أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 27/2/2019:

1- برشلونة يسحق ريال مدريد ويتأهل لنهائي الكأس

تأهل برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه الساحق على ريال مدريد، بثلاثة أهداف بيضاء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، بإياب نصف نهائي الكأس. وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في ملعب "كامب نو" قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. افتتح الأوروجواياني لويس سواريز التسجيل للفريق الكتالوني في الدقيقة 50، ثم أضاف رافائيل فاران مدافع ريال مدريد الهدف الثاني للبارسا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 69، وعاد سواريز مرة أخري ليُضيف الهدف الثالث للبلوجرانا في الدقيقة 73.

2- جوارديولا يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن مانشستر سيتي الإنجليزي يصارع نظيره برشلونة الإسباني على صفقة هجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي وجه أنظاره صوب الصربي لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية مؤخرًا تواصل برشلونة مع ممثلي الدولي الصربي من أجل الفوز بخدماته في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويتألق يوفيتش مع فريقه الألماني هذا الموسم الذي نجح معه في تسجيل 21 هدفًا في كافة البطولات فضلًا عن تربعه على عرش هدافي الدوري برصيد 15 هدفًا.

وانضم يوفيتش إلى آينتراخت فرانكفورت عام 2017 معارًا من بنفيكا البرتغالي لمدة عامين مع وجود بند يمنح النادي الألماني حق شرائه مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني.

3- ثنائي برشلونة في خطر قبل مواجهة ريال مدريد

يواجه ثنائي نادي برشلونة (لويس سواريز - جوردي ألبا) خطر الايقاف خلال مباراة ريال مدريد، والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة مدريد.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة ‏سبورت، إن لويس سواريز وجوردي ألبا في خطر، حيث حال تلقيهم بطاقة صفراء اليوم تعني غيابهم عن اللقاء النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب الكامب نو، بنتيجة هدف لكل فريق، حيث أحرز فاسكيز هدف ريال مدريد، وسجل مالكوم هدف التعادل للبارسا في الشوط الثاني من المباراة.

4- كلاسيكو الكأس .. ماذا قدم سولاري "اللاعب" أمام برشلونة ؟

تنتظر جماهير الكرة حول العالم اليوم الأربعاء مباراة برشلونة وريال مدريد والتي تجمع الفريقين على ملعب إستاد سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد أن إنتهت مباراة الإياب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويدخل الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني للملكي المباراة الثانية له أمام برشلونة بعد كلاسيكو الذهاب والفرصة مواتية أمام للإطاحة بالغريم التقليدي واللدود من أولى بطولات الموسم الجاري في إسبانيا خاصةً وأن الأرجنتيني إعتاد على مواجهة برشلونة كلاعب مع ثلاثة أندية.

وشارك سولاري أمام البلوجرانا بألوان ثلاثة فرق وهي ريال مدريد والجار اتلتيكو مدريد ونادي أتلانتا الذي ينشط في الدوري المكسيكي ، وفي 11 مباراة خاضها المدير الفني الحال للريال ضد برشلونة كلاعب خسر في 5 مباريات وفاز في 3 فقط وإنتهت 3 مباريات بالتعادل.

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ونجح سولاري في هز شباك برشلونة مرة واحد فقط خلال 8 مباريات كلاسيكو كان ذلك لحساب مباريات الدور الثاني موسم 2003 – 2004 من الليجا لكن الريال فشل في تحقيق الفوز وتلقى الخسارة بهدف واحد مقابل هدفين.

5- نجم برشلونة ينتظر الظهور الأول في البرنابيو

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن جناح برشلونة، ينتظر الظهور الأول في سانتياجو برنابيو، اليوم الأربعاء، عندما يشارك مع فريقه الكتالوني أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو، إنه رغم ارتداء ديمبلي لقميص برشلونة للموسم الثاني على التوالي، إلا أنه لم يسبق خوضه لأي مباراة كلاسيكو على ملعب سانتياجو برنابيو، ويبحث اليوم عن ظهوره الأول.

وأضافت الصحيفة أن ديمبلي لم يظهر مع البارسا في الكلاسيكو إلا لمدة 16 دقيقة فقط في مباراة الفريقين بالليجا خلال الدور الأول، حيث شارك في الدقيقة 74 عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم برشلونة 3-1، قبل أن يساهم في انتهاء اللقاء بفوز الفريق الكتالوني 5-1، عن طريق صناعة هدف لأرتورو فيدال.

وتابعت الصحيفة أن ديمبلي، لم يستطع الظهور في 4 مباريات كلاسيكو أقيمت في العام الماضي، حيث أنه لم يكن قد وقع مع برشلونة، عندما خاص الأخير مباراتين أمام ريال مدريد في السوبر الإسباني.

6- عاجل.. الإفراج عن رئيس برشلونة

وافقت المحكمة الوطنية في إسبانيا على إطلاق سراح ساندرو روسيل رئيس برشلونة السابق بشكل مؤقت في قضية الفساد المزعومة في صفقة نيمار.

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن المحكمة العليا في إسبانيا قررت الموافقة على إطلاق سراح روسيل رئيس نادي برشلونة بشكل مؤقت دون كفالة بعدما قضي عامين في السجن .

7- العالم يترقب.. برشلونة يصطدم بريال مدريد في كلاسيكو الأرض

يحمل الفصل الأول من مواجهتي الكلاسيكو بين برشلونة ومضيفه ريال مدريد اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم أهمية أكبر من الثاني بعد ثلاثة أيام في الدوري، نظراً لاقتراب المتأهل من التتويج بلقب كأس الملك وتحليق برشلونة في صدارة الليجا.

يتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني و9 نقاط عن ريال، ما يعني أنه حتى بحال خسارته أمام غريمه "الملكي" السبت المقبل في مدريد، سيبقى بعيداً عنه بست نقاط قبل الجولات الأخيرة من الدوري.

8- بسبب ميسي.. برشلونة ينتصر على ريال مدريد في صفقة المهاجم

اقترب نادي برشلونة الاسباني من التعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم فريق انتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع "الدون بالون" الإسباني، أن برشلونة يسعي لحسم التعاقد مع لوكا يوفيتش خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق الكتالوني بعد تذبذب مستوي مهاجميه أمثال منير الحدادي وبواتينج خلال الفترة الماضية.

ورحب "يوفيتش" بالإنضمام لصفوف برشلونة لرغبته في اللعب بجوار الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز بالإضافة لباقي نجوم الفريق الكتالوني المميزين.

9- مانشستر يونايتد لم يفقد الأمل في ضم نجم برشلونة

يسعى نادي مانشستر يوناتيد الإنجليزي، لتكثيف مفاوضاته مع الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة الإسباني، وذلك للحصول على خدماته في الصيف المقبل.

وقال راكيتيتش في تصريحات نقلها موقع Le10Sport الفرنسي أنه يريد البقاء في برشلونة إلا أن نادي مانشستر يونايتد سوف يبذل قصارى جهده لاقناع الكرواتي الدولي بالانضمام للشياطين.

وأشار راكيتيتش: "أمتلك ثلاث مواسم في عقدي مع برشلونة وسينتهي في 2021، أشهر بالراحة نظراً لاهتمام بعض الأندية بخدماتي، ولكني سعيد مع البارسا".

10- العالم يترقب.. برشلونة يصطدم بريال مدريد في كلاسيكو الأرض

يحمل الفصل الأول من مواجهتي الكلاسيكو بين برشلونة ومضيفه ريال مدريد اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم أهمية أكبر من الثاني بعد ثلاثة أيام في الدوري، نظراً لاقتراب المتأهل من التتويج بلقب كأس الملك وتحليق برشلونة في صدارة الليجا.

يتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني و9 نقاط عن ريال، ما يعني أنه حتى بحال خسارته أمام غريمه "الملكي" السبت المقبل في مدريد، سيبقى بعيداً عنه بست نقاط قبل الجولات الأخيرة من الدوري.