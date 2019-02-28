رياضة | برشلونة يحرق "سانتياجو برنابيو" ويضرب ريال مدريد بالثلاثة ويتأهل لنهائي الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحرق "سانتياجو برنابيو" ويضرب ريال مدريد بالثلاثة ويتأهل لنهائي الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه الساحق على ريال مدريد، بثلاثة أهداف بيضاء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، بإياب نصف نهائي الكأس.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في ملعب "كامب نو" قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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افتتح الأوروجواياني لويس سواريز التسجيل للفريق الكتالوني في الدقيقة 50، ثم أضاف رافائيل فاران مدافع ريال مدريد الهدف الثاني للبارسا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 69، وعاد سواريز مرة أخري ليُضيف الهدف الثالث للبلوجرانا في الدقيقة 73.

وينتظر الفريق الكتالوني الفائز من مباراة ريال بيتيس وفالنسيا في المباراة النهائية.

يذكر أن برشلونة سيواجه ريال مدريد يوم السبت المقبل، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.