انت الان تتابع رئيس أتلتيكو مدريد عن كارفاخال: «مُختل عقليًا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ م
رد إنريكي سيريزو، رئيس مجلس إدارة نادي أتلتيكو مدريد، من لاعب فريق ريال مدريد داني كارفاخال بعد سخرية الأخير من نادي أتلتيكو مدريد، حيث قال رئيس نادي أتلتيكو مدريد في تصريحات إذاعية لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "مُختل عقليًا! ولديه اضطراب!". وكان داني كارفاخال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قد سخر من فريق أتلتيكو مدريد مقدمًا نصيحة لهم بأن يشاهدوا فيلم في قلب العاشرة أو الحادية عشرة، في إشارة منه إلى نهائي دوري الأبطال عام 2014 وعام 2016، بعد سؤال من النادي عن الفيلم المُفضل للأوسكار.
ويحتل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يأتي فريق ريال مدريد المركز الثالث برصيد 48 نقطة. ويستعد فريق الروخو بلانكو لمواجهة فريق ريال سوسيداد في مباراة الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز والمقرر إقامتها الأحد
ويحتل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يأتي فريق ريال مدريد المركز الثالث برصيد 48 نقطة.
ويستعد فريق الروخو بلانكو لمواجهة فريق ريال سوسيداد في مباراة الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز والمقرر إقامتها الأحد الموافق 3 مارس المقبل، بينما سيواجه فريق ريال مدريد نظيره برشلونة في مباراة الكلاسيكو السبت الموافق 2 مارس.
أما فريق ريال مدريد فيخوض حاليًا كلاسيكو الأرض أمام البرسا في أرضه ووسط جماهيره في مباراة إياب منافسات نصف نهائي كأس الملك الإسباني، الذي يحمل لقبه فريق برشلونة.
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