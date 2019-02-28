انت الان تتابع محمد صلاح يكشف عن أفضل أهدافه في الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م
كشف الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، عن أفضل هدف سجله خلال مسيرته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد وصوله للهدف رقم 50 في "البريميرليج" بعدما سجل هدف في شباك فريق كريستال بالاس، في المباراة التي أقيمت الشهر الماضي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين، جاء ذلك في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للبريميرليج، اليوم الأربعاء، حيث قال نجم الريدز: "الهدف المختلف بالنسبة لي كان هدفي في إيفرتون، لأنني استخدمت مهاراتي، وقوتي بالإضافة لإنهاء الكرة بشكل مميز، أنا أفضله".
ويستعد محمد صلاح لتحقيق رقم مميز، في حال تسجيله هدفًا خلال مباراة اليوم الأربعاء، أمام واتفورد في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي، حيث سيكون أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 50 مع نادي واحد في البريميرليج في 63 مباراة فقط. ويحمل الأسطورة الإنجليزية آلان شيرار الرقم القياسي كأسرع لاعب يسجل 50 هدفا لفريق
ويستعد محمد صلاح لتحقيق رقم مميز، في حال تسجيله هدفًا خلال مباراة اليوم الأربعاء، أمام واتفورد في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي، حيث سيكون أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 50 مع نادي واحد في البريميرليج في 63 مباراة فقط.
ويحمل الأسطورة الإنجليزية آلان شيرار الرقم القياسي كأسرع لاعب يسجل 50 هدفا لفريق واحد في الدوري الإنجليزي برصيد 66 مباراة مع نيوكاسل.
ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 17 هدفًا بالتساوي مع سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي.
ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني.
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