انت الان تتابع أوزيل يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٢٨ م

حقق الدولي الألماني المعتزل مسعود أوزيل، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، رقمًا جديدًا مميزًا مع فريق الجانرز في مباراته المقامة حاليًا على ملعب "الإمارات" أمام بورنموث في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي، حيث افتتح أوزيل أهداف المباراة لآرسنال، ثم صنع الهدف الثاني لزميله هنريك ميختريان، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف. وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن أوزيل بذلك اشترك في 50 هدفا مع آرسنال خلال 85 لقاء خاضها في الدوري الإنجليزي على ملعب "الإمارات" بواقع 19 هدفا، وصناعة 31 آخرين لزملائه.

ويتقدم حاليًا فريق آرسنال على نظيره بورنموث في المباراة المقامة حاليًا على ملعب الإمارات ضمن منافسات البريميرليج، حيث دخل آرسنال المباراة وهو في المركز الرابع من ترتيب جدول مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، وفي حالة تحقيقه الفوز سيرتفع رصيده للنقطة 56 نقطة مستمرًا في المركز الرابع. ويواجه فريق

Advertisements