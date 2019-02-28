انت الان تتابع بعد سقوطه في لقاء الزمالك.. جراحة ناجحة لمدرب سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:هاني العوضي ٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٣٣ م
أجرى أشرف توفيق المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي سموحة جراحة تركيب دعامة في القلب، صباح اليوم الأربعاء، بنجاح في أحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية، عقب تعرضه لأزمة قلبية أثناء قيادته مباراة فريقه أمام الزمالك أمس الثلاثاء في إطار مباريات دوري السوبر لكرة السلة. وتعرض أشرف توفيق لأزمة قلبية أثناء إدارته للمباراة، وتم نقله على الفور إلى المستشفى في سيارة إسعاف، وتم إجراء "قسطرة" في القلب له أكدت حاجته السريعة إلى تركيب دعامة، لأحد شرايين القلب.
ويرقد المدير الفني لسموحة في العناية المركزة بالمستشفى عقب إجراء الجراحة، ومن المنتظر أن يخرج من المستشفى إلى منزله خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يحصل بعدها على راحة لعدة أيام، قبل أن يعود لاستئناف عمله مع الفريق السكندري. وحرص فرج عامر رئيس النادي وعدد من نجوم كرة السلة بالإسكندرية على زيارة
ويرقد المدير الفني لسموحة في العناية المركزة بالمستشفى عقب إجراء الجراحة، ومن المنتظر أن يخرج من المستشفى إلى منزله خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يحصل بعدها على راحة لعدة أيام، قبل أن يعود لاستئناف عمله مع الفريق السكندري.
وحرص فرج عامر رئيس النادي وعدد من نجوم كرة السلة بالإسكندرية على زيارة أشرف توفيق في المستشفى مساء اليوم الأربعاء، للاطمئنان عليه بعد الجراحة، التي أجراها عقب استقرار حالته، كما حرص عدد من لاعبي الأهلي على الحضور للإسكندرية لزيارة المدير الفني السابق للفريق.
وفازت سلة سموحة على الزمالك في الوقت الإضافي بالفوز 73 - 68 في إطار مباريات الدور الأول لدوري المحترفين لكرة السلة.
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