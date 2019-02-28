برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتأهل لنهائي كأس إسبانيا

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تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م
اكتسح برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد، بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب «سانتياجو برنابيو» في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا (2018-2019)، ليتأهل رسميًا إلى نهائي البطولة في انتظار الفائز من مواجهة فالنسيا وريال بيتيس. ظهر ريال مدريد أخطر في شوط المباراة الأول ولاحت له أكثر من فرصة تهديفية، في ظل الهدوء الذي انتاب لاعبي برشلونة، لكن لاعبي الفريق الملكي لم يتمكنوا من استغلال الأفضلية وينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف.
الشوط الثاني تحسن أداء الفريق الكاتالوني، لكن الخطورة ظلت للريال، قبل أن يتمكن النجم لويس سواريز من خطف هدف التقدم للبلوجرانا في الدقيقة 50، وزادت الأمور تعقيدًا على أصحاب الأرض في الدقيقة 69 بعدما سجل المدافع رافاييل فاران الهدف الثالث في مرماه. وواصل سواريز تألقه ليثبت أنه رجل المباراة، بعدما حصل
الشوط الثاني تحسن أداء الفريق الكاتالوني، لكن الخطورة ظلت للريال، قبل أن يتمكن النجم لويس سواريز من خطف هدف التقدم للبلوجرانا في الدقيقة 50، وزادت الأمور تعقيدًا على أصحاب الأرض في الدقيقة 69 بعدما سجل المدافع رافاييل فاران الهدف الثالث في مرماه.
وواصل سواريز تألقه ليثبت أنه رجل المباراة، بعدما حصل على ركلة جزاء بعد تعرضه لعرقلة من كاسميرو لاعب وسط ريال مدريد، ونفذها بنفسه بنجاح في الدقيقة 73، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بنتيجة 3-0.
يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت قبل أسابيع قليلة على ملعب «كامب نو» انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، سجل لوكاس فاسكيز لريال مدريد، وتعادل مالكوم دي أوليفيرا لبرشلونة.
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