انت الان تتابع برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتأهل لنهائي كأس إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م

اكتسح برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد، بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب «سانتياجو برنابيو» في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا (2018-2019)، ليتأهل رسميًا إلى نهائي البطولة في انتظار الفائز من مواجهة فالنسيا وريال بيتيس. ظهر ريال مدريد أخطر في شوط المباراة الأول ولاحت له أكثر من فرصة تهديفية، في ظل الهدوء الذي انتاب لاعبي برشلونة، لكن لاعبي الفريق الملكي لم يتمكنوا من استغلال الأفضلية وينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الشوط الثاني تحسن أداء الفريق الكاتالوني، لكن الخطورة ظلت للريال، قبل أن يتمكن النجم لويس سواريز من خطف هدف التقدم للبلوجرانا في الدقيقة 50، وزادت الأمور تعقيدًا على أصحاب الأرض في الدقيقة 69 بعدما سجل المدافع رافاييل فاران الهدف الثالث في مرماه. وواصل سواريز تألقه ليثبت أنه رجل المباراة، بعدما حصل

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