انت الان تتابع كيف علق نجوم الرياضة على كارثة محطة مصر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فاجعة جديدة أصابت الشعب المصري بسبب حادث قطار محطة مصر الذي انفجر بعد اصطدامه بالصدادات، لتمسك النيران في الركاب المتواجدين فوق الرصيف ما نتج عنه سقوط 20 قتيلا و40 مصابا

في واقعة كبرى أصابت المجتمع المصري وأدمت القلوب، أعلنت هيئة السكة الحديد، انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، موضحة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالحاجز الخرساني نتج عنه بعض الإصابات والوفيات وجار المتابعة، وذلك بعد أن شب حريق ضخم، داخل محطة قطارات مصر، بمنطقة رمسيس، عقب اصطدام قطار برصيف المحطة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان في محاولة للسيطرة على النيران، بينما لم يعرف بعد حجم الخسائر، إلا أنه قد تفحم عدد من الجثث، وتلقت غرفة نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب الحريق.

وقالت مصادر وشهود عيان، من موقع الحادث، إن عدد القتلى تخطى العشرين في حين أصيب أكثر من 40 شخصا آخرين، فيما قال مصدر بالسكة الحديد، إن الحريق وقع داخل المحطة نتيجة اصطدام جرار دون عربات قادما من الورشة بالمصد الخاص برصيف رقم 4 التابع لأرصفة الوجه القبلي، مما أدى إلى انفجار خزان الوقود الخاص بالجرار نتيجة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف علق نجوم الرياضة على كارثة محطة مصر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.