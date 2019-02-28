انت الان تتابع أرسنال يمطر شباك بورنموث بخماسية في البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي فوزًا كبيرًا على نظيره بورنموث بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. افتتح فريق آرسنال التسجيل في الدقيقة الرابعة عن طريق الألماني مسعود أوزيل، واضاف هنريك مختريان الهدف الثاني للجانرز في الدقيقة السابعة والعشرون من زمن الشوط الأول، بينما اضاف هدف فريق بورنموث اللاعب ليس موسيت في الديقية 30.

في الدقيقة 47 شهدت احراز لوران كوتشيلني الهدف الثالث قبل أن يضيف الدولي الجابوني بيير- إيميريك أوباميانج في الدقيقة 59 من عمر المباراة، قبل أن يختتمها الكسندر لاكازيت بالهدف الخامس في الدقيقة 78. بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق آرسنال للنقطة 56 في المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز،

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