الامارات | كلباء يزيد آلام النصر في الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يزيد آلام النصر في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق النصر نتائجه السلبية، للمباراة الخامسة على التوالي، وتعادل مع ضيفه فريق اتحاد كلباء بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما، أمس، في استاد آل مكتوم بنادي النصر، في انطلاق مباريات الجولة 17 من دوري الخليج العربي، ليفشل العميد في إحراز أي انتصار على ملعبه الجديد حتى الآن، حيث خاض ثلاث مباريات، خسر اثنتين، وتعادل في مباراة.

ووصل رصيد النصر إلى النقطة 17، ليزيد تأزم موقف الفريق في جدول المسابقة، بينما عاد اتحاد كلباء بنقطة إيجابية من دبي، وصل بها إلى 20 نقطة في جدول الترتيب، واقترب خطوة إضافية من ضمان البقاء في دوري المحترفين.

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ونجح النصر في امتلاك الكرة بالدقائق الأولى، وسيطر على المباراة والجانب الهجومي، مستغلاً تراجع لاعبي اتحاد كلباء وسط ملعبهم، ولم تشهد الدقائق الأولى أي هجمات خطرة باستثناء محاولة قريبة للاعب البرازيلي دوترا، لكنها مرت أعلى القائم، حتى الدقيقة 16، التي شهدت الهدف الأول للعميد من كرة ثابتة تصدى لها اللاعب محمود خميس، ولعبها عرضية داخل منطقة الجزاء حولها اللاعب حبيب الفردان برأسه إلى المرمى، معلناً عن الهدف الأول، مترجماً الأفضلية في الدقائق الأولى.

وحاول اتحاد كلباء العودة إلى المباراة بتبادل الهجمات عن طريق داوود علي، واللاعب تومي راموس، وكاد النصر أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 43 من هجمة منظمة وصلت إلى اللاعب حبيب الفردان، الذي مررها داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت من خلف اللاعب التشيلي روني، الذي فشل في تحويل الكرة إلى المرمى الخالي.

وفي الشوط الثاني، تغير أداء اتحاد كلباء، وظهر الشكل الهجومي للفريق مع تحركات تومي راموس، واللاعب البرازيلي جيوفاني، الذي نجح في إحراز هدف التعادل بالدقيقة 66، بعد أن وصلته كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ارتقى لها دون رقابة، محرزاً هدف التعادل، بعدها حاول النصر إدراك هدف الفوز في الدقائق المتبقية من عمر الشوط الثاني، لكن دون فائدة حقيقية، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.