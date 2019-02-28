الامارات | «سبورت فور أوول» تختار سيف راشد نجم الجولة الـ 16 للدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن «سبورت فور أوول» تختار سيف راشد نجم الجولة الـ 16 للدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع اختيار شبكة سبورت فور أوول، على لاعب فريق الشارقة لكرة القدم، والمنتخب الوطني، سيف راشد ليكون نجماً للجولة الـ16 من دوري الخليج العربي. وحصل سيف على أعلى الأصوات في استفتاء متابعي الشبكة، بـ686 صوتاً.

يذكر أن النجم الجزراوي عبدالله رمضان حاز كأس سبورت فور أوول و«نجم الجولة» الـ15 من دورينا، فيما افتتح الفوز بالجائزة في الدور الثاني نجم العين ومنتخب الإمارات بندر الأحبابي في الجولة الـ14.

وقال مدير الشبكة، عبدالرسول عبدالله، في تصريحات صحافية، إن جوائز شبكة سبورت فور أوول الإخبارية «نجم المباراة» و«نجم الجولة» و«نجم الجمهور» تكتسب زخماً متزايداً منذ انطلاق الفكرة مع الجولة الـعاشرة من دوري الخليج العربي، حيث يقتصر الاستفتاء على مسابقة الدوري فقط. يذكر أن إدارة الشبكة تضع معايير لاختيار الفائزين بجوائز الأفضل باستخدام الأرقام الفردية بمؤشرات الأداء لأفضل لاعب في كل مباراة تقدّمها شركة «instat» العالمية للإحصاءات.